Власти Подмосковья помогут семьям погибших в Шереметьево

Власти Подмосковья окажут материальную помощь семьям жителей семьям погибших жителей региона в авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Андрей Воробьев, сообщили в региональном правительстве в понедельник, 6 мая.

«Всем семьям погибших жителей Московской области будет выплачено по два миллиона рублей, семьям из других регионов — по одному миллиону рублей», — сказал Воробьев.

Губернатор выразил соболезнования всем, кого затронула авиакатастрофа в столичном аэропорту Шереметьево. «Понятно, что никакими деньгами не восполнить потерю родных, близких», — добавил он.

На сайте правительства уточняется, что всем пострадавшим будет предоставлена материальная помощь в размере до 500 тысяч рублей.

SSJ-100 совершил аварийную посадку в Шереметьево, откуда вылетел в Мурманск. После приземления хвостовая часть лайнера загорелась, в результате погиб 41 человек, 5 из которых — подмосковные жители. Сообщалось, что в самолет попала молния, из-за чего произошел отказ автоматики. В СК, в свою очередь, указывали на возможную недостаточную квалификацию пилотов. За ходом расследования следит госкомиссии.