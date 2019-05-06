Россия
 
Последние новости
Венесуэла одобрила увеличение контингента российских военных
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100
Вблизи Солнечной системы возникла черная дыра
Прожорливая золовка разъярила невесту на свадьбе
Главный раввин России предостерег Израиль от переговоров с террористами
Из сгоревшего SSJ-100 извлекли тела 41 погибшего
Глава МИД Украины отказался работать с Зеленским
Пенсионные фонды столкнулись с проблемой
Новости партнеров

Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира

Перейти в «Мою Ленту»

«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.

Выяснилось, что те, кто сидел на местах во втором и третьем ряду, выжили и почти не пострадали. Четвертый и пятый оказались пусты.

Все пассажиры, сидевшие на местах с шестого ряда по восьмой, также выжили, у некоторых из них травмы. Из летевших в девятом ряду есть один погибший. В десятом все пятеро пассажиров выжили, они пострадали.

Из 42 пассажиров, сидевших с 11-го по 19 ряд, выжить удалось только шестерым — трое из них летели на местах в 12 ряду, а также по одному в 13-м, 15-м и 18-м. Таким образом, непосредственно из хвостовой части самолета, которая загорелась после посадки, спастись удалось только двум пассажирам.

В результате произошедшей 5 мая авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек, в том числе бортпроводник Максим Моисеев. Тела всех жертв обнаружены и извлечены из-под обломков.

SSJ-100 совершил аварийную посадку в Шереметьево, откуда вылетел в Мурманск. Как утверждает командир воздушного судна, после взлета в лайнер ударила молния, из-за чего отказали радиосвязь и автоматика. В ходе посадки самолет, судя по видео с места событий, несколько раз подскочил на взлетно-посадочной полосе и затем загорелся. Хвостовая часть машины полностью сгорела.

Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Рассадка пассажиров в рухнувшем Superjet-100: погибли почти все, кто сидел дальше 10 ряда
Власти не нашли причин для отказа от SSJ-100
Опубликованы кадры обгоревшего салона SSJ-100
Другие материалы рубрики
Россия00:10 4 мая

Голые и нищие

Женщинам запрещают работать там, где они хотят. Почему этому нужно положить конец?
12:24 4 мая

В Госдуме оценили возможность обращения украинцев в российских вассалов

17:02 3 мая

Россиянин испортил памятник и попросил перекрасить его в «достойный цвет»

13:16Сегодня

Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100

Россия00:0111 марта

«Задолбать и отбить желание брать ребенка»

В России может появиться еще один «закон Димы Яковлева». Но уже для россиян
12:43Сегодня

В Мурманской области объявили траур по погибшим в Шереметьево

13:28 1 мая

Путин упростил получение российского гражданства для некоторых украинцев

12:52Сегодня

Из сгоревшего SSJ-100 извлекли тела 41 погибшего

Россия00:01 1 мая

Флаг вам в руки

Самые удивительные гербы и стяги России: сложный, но веселый тест
12:39Сегодня

Российские чиновники устроили себе выходной в честь дня поминовения усопших

16:2428 апреля

В Петербурге взорвалась мина

12:31Сегодня

Медведев учредил комиссию по катастрофе SSJ-100

Россия
При возгорании SSJ-100 погиб 41 человек
Экипаж посадил объятый пламенем самолет в аэропорту Шереметьево
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
Голые и нищие
Женщинам запрещают работать там, где они хотят. Почему этому нужно положить конец?
Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира
Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100
В Мурманской области объявили траур по погибшим в Шереметьево
Из сгоревшего SSJ-100 извлекли тела 41 погибшего
Все материалы
Мир
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Российская авиация разбомбила боевиков на севере Сирии
Главный раввин России предостерег Израиль от переговоров с террористами
«Русские должны оттуда убраться»
 
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
США связали испытания Северной Кореи и переговоры с Путиным
В Брунее передумали казнить за однополый секс
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
В порт Одессы зашел британский военный корабль
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами
Глава МИД Украины отказался работать с Зеленским
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Панкисское нашествие
Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
Рубль пошел вниз
Иран нашел способ обойти санкции США
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Родовое проклятие
 
Пенсионные фонды столкнулись с проблемой
Коллекторы попросили доступ к базе данных телефонов россиян
Все материалы
Силовые структуры
Майский градус
В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
«Я мечтаю разрушить мифы о русской мафии»
Британец 30 лет пытался понять российский криминал. Но так и не понял
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина возгорания SSJ-100
Причину авиакатастрофы SSJ-100 увидели в недостаточной квалификации пилотов
Последнего сбежавшего из изолятора в Сибири поймали спустя три недели
В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе
Все материалы
Наука и техника
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Два советских воина склонились над убитым товарищем«Колоссальное горе, накрывшее нашу страну»
Миллионы солдат сражались за Родину. Их хоронят до сих пор
Названо новое место зарождения человеческой цивилизации
Раскрыта тайна древнего черного артефакта
В России соберут первый боевой трактор
Лазер ВВС США сбил ракеты в воздухе
Все материалы
Спорт
Оливер Халашши«Отец был великим человеком»
Одноногий венгр выиграл две Олимпиады, пережил войну, но погиб от пули советского солдата
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Российский хоккеист описал встречу с «веселым Трампом»
Описаны планы Нурмагомедова на год вперед
Месси подобрал футболистов для «Барселоны»
Емельяненко пошутил о планах стать президентом
Боец MMA сделал два оборота вокруг своей оси и нокаутировал соперника
Все материалы
Культура
«К сожалению, в моде кальянный рэп»
Этот российский музыкант впечатлил Оксимирона и стал героем новой волны R’n’B
«Достойно похоронить еврея не было никакой возможности»
История женщины, которая пыталась спасти Анну Франк
The KissBoyzЭлектрический Токио
Трансы, рэп и фанк на колесах: как проходит самый передовой музыкальный фестиваль мира
Фильм «Мстители: Финал» установил новый мировой рекорд
Звезда «Входа в пустоту» попыталась совершить суицид
Организаторы «Евровидения» рассказали о влиянии обстрелов Израиля на конкурс
Фанаты «Мстителей» пообещали священнику место в аду из-за спойлера
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Журнал с дыркой
Под обложкой этого издания скрывался целый мир. Ради него в СССР шли на преступления
В Шри-Ланке снова заблокировали соцсети и мессенджеры
Игрок в «Что? Где? Когда?» рассказал о спасении из сгоревшего SSJ-100
Названы главные занятия россиян в интернете
Дочь Алсу рассказала о планах после победы в «Голосе»
Все материалы
Ценности
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Роспотребнадзор дал рекомендации по приготовлению пищи на праздники
Гостью высмеяли за попытку перещеголять невесту на свадьбе
Раскрыт секрет нового календаря Pirelli
«Единственная красавица семьи Кардашьян» призналась в нежелании копировать мать
Все материалы
Путешествия
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Власти не нашли причин для отказа от SSJ-100
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Опубликованы кадры обгоревшего салона SSJ-100
Найдены черные ящики сгоревшего SSJ-100
Boeing 737 совершил неудачную посадку в российском аэропорту
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров
Все материалы
Из жизни
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Сотрудник организации «Охрана дикой природы Австралии»Настоящие садисты
В Австралии задумали убить два миллиона кошек. Вся страна против
Вещий сон двадцатилетней давности принес женщине десятки тысяч долларов
Заключенная родила в тюремной камере
Темнокожие женщины победили в трех главных конкурсах красоты США
Мужчина шел по улице и случайно подстрелил себя
Все материалы
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Надежный старый друг
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
Недостающее звено
Jaguar XJ Spider, который мог прийти на смену легендарному E-Type
«Траки» как искусство
Субкультура бескапотных грузовиков, о которой вы не подозревали
В Амстердаме запретят машины с ДВС
Shelby выпустила ограниченную серию компрессорных «Мустангов» для проката
Volkswagen расскажет об электрокарах с помощью «скелета» e-Golf
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
В Киеве подорожали офисы
Обозначены масштабы подорожания российского жилья
Названы самые популярные небоскребы Москвы
Подписан закон об ипотечных каникулах
Все материалы