В Кремле отреагировали на слова советника Путина о заселении Донбасса

В Кремле не обсуждают возможность заселения Донбасса гражданами другого государства по инициативе США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее высказывание советника главы государства Сергея Глазьева на страницах газеты «Завтра». Пескова цитирует ТАСС во вторник, 7 мая.

«[Владимир] Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение, может быть некорректное высказывание советника Глазьева», — сказал Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о личном мнении Глазьева. Песков также заметил, что не знаком с деятельностью советника в блогосфере.

В своем блоге Сергей Глазьев предположил, что Вашингтон сделал ставку на победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского в связи с разворотом администрации Дональда Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. По словам советника российского лидера, перед Киевом могут поставить задачу обеспечить переезд «на "зачищенные" от русского населения земли Донбасса уставших от постоянной войны на Ближнем Востоке жителей земли обетованной».

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