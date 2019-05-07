В России заявили о планах Зеленского заселить Донбасс уроженцами Израиля

Избранный президент Украины Владимир Зеленский по указу администрации главы США Дональда Трампа может заселить Донбасс уроженцами Израиля. Об этом в своем авторском блоге в газете «Завтра» написал советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

«Я не исключаю, например, возможности массового переезда на "зачищенные" от русского населения земли юго-востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей земли обетованной (так принято называть регион, большая часть которого расположена на территории современного Израиля. — прим. «Ленты.ру») — так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан», — заявил Глазьев.

Материалы по теме Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Порошенко и Зеленский недовольны, США называют указ абсурдом

Он добавил, что Зеленский может пойти и по другому сценарию — это будет зависеть от расклада сил и интересов Запада. Однако неизменным, по мнению политика, останется лишь русофобский характер украинских властей.

Ранее в мае депутат Верховной Рады Семен Семенченко призвал Украину «обезлюдить» Донбасс. По его словам, таким образом новые власти страны могут вернуть эту территорию под контроль Киева.

1 мая президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины, а 24 апреля упростил процесс получения гражданства лицам, которые проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины.

Штаб Владимира Зеленского назвал эти действия враждебными, а российская сторона заявляет, что мера носит гуманитарный характер.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Украина обвиняет Россию в захвате территории, а также утверждает, что российские военные находятся в Донбассе и участвуют в вооруженном конфликте. Кремль обвинения отрицает.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!