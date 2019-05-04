В Госдуме оценили возможность обращения украинцев в российских вассалов

Киев называет Россию внешним врагом, чтобы скрыть ошибки в своей экономической и политической деятельности. Таким мнением поделился депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление депутата Верховной Рады Ивана Крулько о том, что украинцы станут братским народом для русских, если согласятся стать вассалами России, сообщает RT в субботу, 4 мая.

По его словам, украинский депутат таким образом демонстрирует, как «хочет стать вассалом Запада».

«Именно поэтому соловьем заливается, заявляя о "притязаниях" России на самое святое — украинскую независимость. Это уже стало настоящей политической программой для украинского истеблишмента — рассказывать, что в Москве ночами не спят, думают о том, как отобрать украинскую самоидентичность», — отметил Бальбек.

Он добавил, что в течение последней четверти века Москва «многое позволяла» Украине в ряде вопросов. «В Киеве подобную лояльность не оценили», — подытожил собеседник телеканала.

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Ранее депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Крулько заявил, что национальные интересы Киева и Москвы не сходятся по многим позициям. «Россия и любая российская власть мечтает о возобновлении империи, Советского союза и чего угодно. Мы мечтаем быть независимыми, и именно в этом наша идеологическая размерность», — подчеркнул он. В связи с этим Москва признает Киев братской республикой, если он согласится с потерей независимости, считает депутат.

2 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывание российского лидера Владимира Путина о том, что у народов двух стран есть много общего. По словам избранного украинского президента, ничего общего, кроме границы, между государствами нет, поскольку Украина лишилась Крыма и столкнулась с агрессией в Донбассе.

После этого первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что новый глава государства еще слишком молод, чтобы делать подобные выводы, а также недостаточно пробыл на посту президента.

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