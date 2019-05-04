В Киеве порассуждали о становлении украинцев вассалами России

Украинцы снова станут братским народом для русских, если согласятся стать вассалами России. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, национальные интересы Киева и Москвы не сходятся по многим позициям. «Россия и любая российская власть мечтает о возобновлении империи, Советского союза и чего угодно. Мы мечтаем быть независимыми, и именно в этом наша идеологическая размерность», — подчеркнул он.

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В связи с этим Москва признает Киев братской республикой, если он согласится с потерей независимости, считает депутат. Он отметил, что Украина не может иметь ничего общего со страной, которая ведет «агрессивную войну против Украины, оккупировала часть Донбасса, аннексировала Крым».

По мнению Крулько, раньше Москва говорила о Киеве как о дружественной и братской стране, однако затем она «подло напала» на Украину. До этого Россия якобы тоже вела «разного рода войны: информационные, экономические, энергетические», заключил депутат.

2 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывание российского лидера Владимира Путина о том, что у народов двух стран есть много общего. По словам избранного украинского президента, ничего общего, кроме границы, между государствами нет, поскольку Украина лишилась Крыма и столкнулась с агрессией в Донбассе.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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