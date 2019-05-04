Бывший СССР
 
Последние новости
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Актриса из «Игры престолов» поделилась впечатлениями от финала сериала
Европе указали на вседозволенность Москвы
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
Турцию задумали окончательно лишить американских истребителей из-за С-400
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии
Слепаков сравнил себя с Зеленским и рассказал о политических амбициях
Украина подсчитала убытки от остановки транзита «грязной» нефти
Эстония отчиталась о своем единственном золотом слитке в центробанке
Новости партнеров

В Киеве порассуждали о становлении украинцев вассалами России

Перейти в «Мою Ленту»

Украинцы снова станут братским народом для русских, если согласятся стать вассалами России. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, национальные интересы Киева и Москвы не сходятся по многим позициям. «Россия и любая российская власть мечтает о возобновлении империи, Советского союза и чего угодно. Мы мечтаем быть независимыми, и именно в этом наша идеологическая размерность», — подчеркнул он.

В связи с этим Москва признает Киев братской республикой, если он согласится с потерей независимости, считает депутат. Он отметил, что Украина не может иметь ничего общего со страной, которая ведет «агрессивную войну против Украины, оккупировала часть Донбасса, аннексировала Крым».

По мнению Крулько, раньше Москва говорила о Киеве как о дружественной и братской стране, однако затем она «подло напала» на Украину. До этого Россия якобы тоже вела «разного рода войны: информационные, экономические, энергетические», заключил депутат.

2 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывание российского лидера Владимира Путина о том, что у народов двух стран есть много общего. По словам избранного украинского президента, ничего общего, кроме границы, между государствами нет, поскольку Украина лишилась Крыма и столкнулась с агрессией в Донбассе.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
КРУЛЬКО О ЗАЯВЛЕНИИ ЗЕЛЕНСКОГО ПО РФ: УКРАИНА ДОЛЖНА ЗАЩИЩАТЬ СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:11Сегодня

Латышские крестоносцы

Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
12:16 3 мая

В ДНР сообщили об очередях за российскими паспортами

14:53 3 мая

Назван главный приоритет Зеленского после инаугурации

07:57 3 мая

ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты

Бывший СССР00:02 2 мая

Панкисское нашествие

Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
15:28 2 мая

Зеленский ответил Путину

23:26 3 мая

Молчание Зеленского и Порошенко в годовщину трагедии в Одессе сочли цинизмом

02:52 3 мая

Киев выследит новых россиян из Донбасса

Бывший СССР00:0130 апреля

Оставили за кадром

Армения готова дружить с Россией. Что ей мешает?
20:25 1 мая

Задержанного соратника Лукашенко назвали агентом ФСБ

02:40 2 мая

Турция решила купить украинские танковые ракеты

16:14 3 мая

Коломойский высказался о победе Зеленского на выборах

Россия
Голые и нищие
Женщинам запрещают работать там, где они хотят. Почему этому нужно положить конец?
Россия признала ошибкой запрет ядерного оружия
Зеленскому назвали условие для посещения квартиры в Крыму
Россияне осудили «пивной» танк в честь Дня Победы
Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа
В Крыму ответили на слова Зеленского об общем между Россией и Украиной
Флаг вам в руки
Самые удивительные гербы и стяги России: сложный, но веселый тест
Все материалы
Мир
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Турцию задумали окончательно лишить американских истребителей из-за С-400
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
Трамп поделился впечатлениями от разговора с Путиным
В Амстердаме запретят автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями
Армия Хафтара похвасталась успехами в захвате Триполи
Все материалы
Бывший СССР
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
В ДНР сообщили об очередях за российскими паспортами
Панкисское нашествие
Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты
Молчание Зеленского и Порошенко в годовщину трагедии в Одессе сочли цинизмом
Киев выследит новых россиян из Донбасса
Оставили за кадром
Армения готова дружить с Россией. Что ей мешает?
Все материалы
Экономика
Родовое проклятие
 
Украина подсчитала убытки от остановки транзита «грязной» нефти
Выпустили пар
Китайцы умирают от смога и газов. Эти автомобили стали их надеждой на спасение
«Северный поток-2» окрестили геополитическим оружием
Эстония отчиталась о своем единственном золотом слитке в центробанке
США захотели «много торговать» с Россией
России предрекли временное сокращение добычи нефти
Все материалы
Силовые структуры
«Я мечтаю разрушить мифы о русской мафии»
Британец 30 лет пытался понять российский криминал. Но так и не понял
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Сергей Пашин«Это не мафия, это свои люди»
В лихие 90-е он был милосердным судьей. За это его ненавидели коллеги и уважали подсудимые
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Российского вора в законе задержали на Украине по запросу Испании
Назван самый богатый сотрудник ФСБ
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Все материалы
Наука и техника
Два советских воина склонились над убитым товарищем«Колоссальное горе, накрывшее нашу страну»
Миллионы солдат сражались за Родину. Их хоронят до сих пор
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Фрагменты памятника Александру II в Кремле после его разрушения в 1918 году. Слева от Спасской башни — церковь святой Екатерины Вознесенского монастыря, взорванная в 1929 году«Потрясенные музейщики увидели лишь груду камней»
Почему при Сталине уничтожили древнейшие святыни Кремля
SpaceX признала гибель пилотируемого корабля Crew Dragon
Россия захотела продать Турции Су-57
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Испытан первый в мире самолет без закрылков
Все материалы
Спорт
«Чужая смерть придавала ему бодрости»
Алжирский футболист был звездой сборной Франции. Но сошелся с нацистами и стал убийцей
Описано состояние Касильяса после сердечного приступа
Слуцкий рассорился с чемпионом Европы из «Витесса»
Овечкин высказался о драке с 19-летним россиянином
Лучницы на Олимпийских играх 1908 годаДолгие проводы
Больше ста лет назад Россия на две недели опоздала на Олимпиаду. И завоевала первое золото
Российский хоккеист объяснил разницу между НХЛ и КХЛ
Роналду высказался о жизни без проблем
Все материалы
Культура
Чуи, ты дома
Актер Питер Мейхью умер, но Чубакка будет жить вечно
«Достойно похоронить еврея не было никакой возможности»
История женщины, которая пыталась спасти Анну Франк
Певица LizzoДива бодипозитива
Икона феминизма, рокер в разводе и прощание с The Cranberries — главные новые альбомы
Найден неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи
Актриса из «Игры престолов» поделилась впечатлениями от финала сериала
Лепсу запретили приезжать в Литву
Умер исполнитель роли Чубакки из «Звездных войн»
Все материалы
Интернет и СМИ
Журнал с дыркой
Под обложкой этого издания скрывался целый мир. Ради него в СССР шли на преступления
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Страшно стыдно
Студент обманул тысячи любителей порно и нажил миллионы. Его схема работает до сих пор
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
Слепаков сравнил себя с Зеленским и рассказал о политических амбициях
PornHub задумался о покупке блог-платформы Tumblr
Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом
Все материалы
Ценности
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
Самый популярный бренд одежды в мире стал доступен в Москве
Французский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка
Dior «выпустил» на подиум кошку
Все материалы
Путешествия
Город мертвых
Это кладбище привлекает тысячи людей со всего мира. В чем его секрет?
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Туристка захотела сделать фото и утонула в Неве
Открылся самый дорогой курорт в мире
Грузовик врезался в «Боинг» в московском аэропорту
Воздушный шар едва не унес ребенка в открытое море в Крыму
Все материалы
Из жизни
Сотрудник организации «Охрана дикой природы Австралии»Настоящие садисты
В Австралии задумали убить два миллиона кошек. Вся страна против
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
«Это моя страсть»
Они бросили работу и прежнюю жизнь ради чешуи, хвостов и русалок
Больного раком ребенка отобрали у сторонников альтернативной медицины
Заподозренная в шпионаже белуха из Петербурга отказалась уплывать из Норвегии
Индийские военные обнаружили следы йети
Названы российские города с самыми счастливыми людьми
Все материалы
Автомобили СССР на экспорт
Какие советские машины продавали за границу?
Дань классике
Toyota FXS — японская баркетта, у которой не было шансов увидеть дороги
Обреченный
Тест обновленного седана XE: старые проблемы в свежей обертке
Главные концепты Alfa Romeo
Избранное на Моторе: вспоминаем лучшее от дизайнеров «Альфы»
Внедорожник Range Rover стал «мягким» гибридом
Aston Martin выпустил купе Vantage для любителей «механики»
Volkswagen Amarok превратили в широченный двухметровый внедорожник
Все материалы
Дом
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Названы самые популярные небоскребы Москвы
Подписан закон об ипотечных каникулах
В Крыму подорожали новостройки
У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму
Все материалы