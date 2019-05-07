Футболист притворился больным ради просмотра матча Лиги чемпионов

Клуб Первого голландского дивизиона «Телстар» расторг контракт с нападающим Йорди ван дер Ланом после того, как тот притворился больным. Об этом сообщает IJmuider Courant.

29 апреля футболист сообщил клубу, что плохо себя чувствует, но в тот же день посетил полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом» (0:1) в Лондоне. Форвард заявил, что решил уехать из-за того, что «Телстар» не боролся за призовые места в чемпионате, а он сам не получал достаточно игрового времени. По его словам, в любом другом случае он бы не улетел в Лондон.

Ван дер Лан добавил, что перед началом матча Лиги чемпионов рассказал руководству клуба правду. «Это неловкая ситуация. Но все были проинформированы, так что мы расстались на хорошей ноте», — отметил он.

По итогам Первого дивизиона (второго по силе турнира в чемпионате Нидерландов — прим. «Ленты.ру») «Телстар» занял 15 место из 20. Клуб набрал 48 очков в 38 матчах. Ван дер Лан выходил на поле в семи встречах и не отметился результативными действиями. Его контракт был рассчитан до лета 2019 года.

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