Судья симулировал нарушение правил и удалил футболиста

Футбольный судья Силва Сантос, работавший на матче чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Васко да Гамой», симулировал нарушение правил против себя и удалил форварда гостей Луиса Фабиано. Видео было опубликовано на YouTube-канале Vasco HD.

36-летний нападающий сфолил в центре поля, сорвал атаку, за что получил желтую карточку. Футболист с решением арбитра не согласился, начал выражать свое возмущение и едва коснулся судьи грудью. Рефери отпрыгнул от игрока, попятился назад и едва не свалился, после чего показал Луису Фабиано прямую красную карточку.

Встреча в рамках чемпионата штата Кариока прошла в понедельник и завершилась со счетом 2:2.