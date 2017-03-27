Аргентинский вратарь в одиночку прервал атаку четверых соперников

Голкипер аргентинского клуба «Бельграно» Лукас Акоста в одиночку прервал выход четверых футболистов «Ривер Плейта» на ворота в матче 17-го тура чемпионата страны. Видеозапись момента появилась на YouTube-канале Futbol La Pasion.

Встреча прошла на домашнем стадионе «Ривер Плейта» «Монументаль» в Буэнос-Айресе. В компенсированное время игроки хозяев поля вчетвером вышли на ворота соперника. Полузащитник Гонсало Мартинез отдал передачу на пустые ворота своему партнеру Томасу Андранде, однако Акоста сумел отразить удар нападающего. Встреча завершилась победой «Ривер Плейта» со счетом 2:1.