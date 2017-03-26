Вратарь сборной Белоруссии пропустил пущенный с линии штрафной мяч между ног

Вратарь сборной Белоруссии Андрей Горбунов пропустил гол в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 с командой Швеции. Видео появилось на YouTube-канале Varinder Kooner.

На 49-й минуте матча полузащитник шведов Эмиль Форсберг пробил с линии штрафной, Горбунов не зафиксировал мяч, и тот, прокатившись у него между ног, оказался в воротах. Встреча завершилась поражением белорусов со счетом 0:4.

Шведы с 10 очками возглавляют турнирную таблицу группы А. Белорусы с 2 очками в активе занимают предпоследнее пятое место.