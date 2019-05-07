Федор Конюхов пересек океан

Российский путешественник Федор Конюхов пересек Южный океан (наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду) на весельной лодке. Об этом сообщается в репортаже «Первого канала» (видео доступно на сайте телеканала).

Путешественник проплыл на судне больше 11 тысяч километров, тем самым установив абсолютный рекорд. Отмечается, что мыс Горн, к которому сейчас движется Конюхов, считается одним из самых опасных мест для мореплавателей.

«Здесь часто дует опасный ветер с Антарктиды. Погода быстро меняется. Наши моряки всегда восхищались Федором Конюховым, он умеет чувствовать море», — рассказал чилийский капитан яхты Диего Кирога, добавив, что Конюхов — единственный, кто мог отважиться обогнуть мыс Горн на весельной лодке.

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Как отмечается в официальном Instagram-аккаунте путешественника, ожидаемая дата прибытия Конюхова к мысу Горн — 9 мая. «Далее начнется процедура взятия лодки на буксир, и, учитывая шестиметровые волны и ветер 60-70 километров в час, — это сложная и опасная задача», — говорится в посте.

Ранее в мае сообщалось, что Конюхов первым в истории пересек 55-й градус южной широты в Южном океане на весельной лодке. Шестое по счету кругосветное путешествие Конюхова началось 6 декабря 2018 года в Новой Зеландии.

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