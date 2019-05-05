Федор Конюхов установил исторический рекорд и продолжил кругосветку

Российский путешественник Федор Конюхов первым в истории пересек 55-й градус южной широты в Южном океане на весельной лодке. Об этом он сообщил в дневнике экспедиции на своем официальном сайте.

«Можно с уверенностью сказать — на 55 градусе в Южном океане еще не ходила ни одна весельная лодка», — написал Конюхов.

Путешественник также отметил, что в ближайшую неделю снова ожидается шторм. Конюхов рассказал, что накануне ночью его лодка «АКРОС» уже столкнулась со стихией. «Ночью накрыл первый шторм 35-40 узлов, через пару дней ожидаю второй шторм, более мощный и затяжной, 40-50 узлов», — написал он.

Сейчас Конюхов продолжает идти в сторону самых южных островов Диего-Рамиреc. До них ему остается пройти ровно 200 морских миль. До мыса Горн — финальной точки его путешествия — около 250 морских миль.

В мае сообщалось, что Конюхов не может продвинуться к мысу Горн из-за встречного ветра. Конюхов рассказал, что оказался слишком близко к берегу. Он выразил опасения, что его выбросит на скалы Огненной земли (архипелага между Атлантическим и Тихим океанами на крайнем юге Южной Америки).

Федор Конюхов находится в кругосветном путешествии уже 132 дня. Шестое по счету для него, оно началось 6 декабря 2018 года в Новой Зеландии.

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