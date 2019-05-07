Высококлассных инвесторов победили «обезьяны с дротиками»

Журналисты The Wall Street Journal провели эксперимент, отобрав акции случайным образом, метая дротики. Как сообщает издание, доходность по случайно выбранным акциям превзошла ту, которую можно было получить, следуя указаниям на ежегодной конференции инвесторов Sohn Conference.

Таким образом решили проверить утверждение профессора Бертона Малкиела, что обезьяна, случайно кидающая дротики, выберет акции лучше, чем квалифицированный инвестор. «Ни одно животное не пострадало в рамках эксперимента, но некоторые человеческие эго были разрушены», — отмечается в публикации.

Лучший результат среди акций, случайно выбранных журналистами, показал Paychex (рост акций на 41 процент), а худший — Barrett Business Services (минус 12,3 процента). Для сравнения, согласно прогнозам Sohn Conference, худший результат показал GrubHub (минус 35,5 процента), а лучший — Palo Alto Networks (плюс 24,5 процента).

Инвестиции, сделанные по советам экспертов, принесли убыток в 9,7 процента, а акции, выбранные посредством метания дротиков, дали прибыль в 11,1 процента.

В 2012 году кот по кличке Орландо смог получить самую большую прибыль по инвестициям в акции крупных компаний, входящих в индекс FTSE All-Share. Коту удалось опередить команду профессиональных аналитиков и студентов из академии John Warner.

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