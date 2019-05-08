Обнародованы фронтовые фотографии советских полководцев

Министерство обороны России опубликовало фронтовые фотографии советских полководцев-участников Великой Отечественной войны. Снимки размещены на специальном мультимедийном разделе на сайте военного ведомства.

Уникальные кадры обнародованы в преддверии годовщины Победы. На снимках запечатлены Георгий Жуков, Иван Конев, Константин Рокоссовский, Николай Кузнецов и многие другие военачальники. Фотографии сопровождаются комментариями, составленными на основе воспоминаний их родственников.

Ранее Минобороны показало неизвестные снимки советских полководцев на парадах. Военачальники были запечатлены на парадах и репетициях, а также за несколько минут до их начала. До этого были опубликованы редкие фотографии советских полководцев в домашней обстановке, среди друзей и на отдыхе.

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