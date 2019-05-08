Россия потребовала от Ирана объяснений из-за ядерной программы

Москва хочет получить от Ирана пояснения о его дальнейших шагах по ядерной сделке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, нынешние переговоры дают возможность получить пояснения из первых рук. Министр указал, что Россия ценит приверженность Тегерана договоренностям по ядерной сделке и резолюции Совета Безопасности ООН. При этом виновен в сложившейся вокруг соглашения ситуации Вашингтон, который довел ее до нынешнего состояния безответственным поведением и «отказом от своих обязательств», добавил глава МИД.

Зариф отметил, что именно меры, принимаемые США, блокировали выполнение ряда пунктов ядерного договора. «Но шаги, которые мы сегодня предприняли, они как раз осуществляются в рамках соглашения», — сказал министр. Он добавил, что привез президенту России Владимиру Путину послание от иранского президента Хасана Рухани по ситуации с ядерной сделкой.

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Ранее стало известно, что Иран проинформировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая о решении «прекратить выполнение ряда обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе. Другим участникам сделки Тегеран предоставил 60 дней на переговоры.

Отношения США и Ирана обострились год назад — 8 мая 2018-го. Тогда президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и возобновлении санкций против Тегерана. Договор об условиях ядерной программы Ирана был заключен в 2015 году между Ираном и шестью государствами-посредниками (Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией). Соглашение накладывало ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН, США и ЕС.

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