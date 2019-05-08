Занявшая место Самбурской актриса прокомментировала скандал

Актриса Елена Николаева, занявшая место Настасьи Самбурской в Театре на Малой Бронной, прокомментировала скандальный уход артистки. Ее слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Николаева призналась, что не знала о том, что происходит в театре. «Меня позвали на роль, я согласилась, а что было до этого, что происходит сейчас, меня не интересует», — заявила она.

Ранее 8 мая стало известно о том, что звезда телесериала «Универ» Самбурская покинула театр из-за «неуважительного отношения» со стороны режиссера Антона Яковлева. По словам актрисы, он вывел ее из состава театральной труппы раньше времени. Оскорбленная девушка призвала зрителей сдать билеты, купленные на спектакли с ее участием.

Однако Яковлев, в свою очередь, сказал, что Самбурская «на пустом месте разводит хайп», и обвинил исполнительницу в создании «нелепой вульгарной интриги».

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