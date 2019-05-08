Самбурская со скандалом ушла из театра

Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

Самбурская рассказала, что предупредила режиссера Антона Яковлева о своем намерении покинуть труппу по завершению сезона за три месяца. Однако артистку вывели из состава раньше времени, не уведомив ее. «Заходить в стены Театра после такого неуважительно отношения в мою сторону я больше не желаю», — заявила Самбурская, назвав поступок режиссера «свинством».

Актриса принесла извинения зрителям и призвала их сдавать билеты, которые были приобретены на спектакли с ее участием.

Ранее Первый канал вырезал из эфира выступление Самбурской на премии «Шансон года». Она объяснила решение телеканала личной неприязнью к ней музыкального директора и предположила, что инцидент стал последствием ее отказа бесплатно сниматься в шоу «Три аккорда».

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