Режиссер обвинил ушедшую из театра Самбурскую в «вульгарном интриганстве»

Театральный режиссер Антон Яковлев заявил, что не выводил Настасью Самбурскую из труппы раньше времени. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 8 мая.

«Это глупость абсолютная. Это придуманная ситуация. Она сказала, что уходит из театра, мы должны были вводить новую актрису. Время, чтобы ввести новую актрису, у нас есть только в мае», — объяснил режиссер.

Яковлев объяснил, что Самбурской предложили отыграть два спектакля вместо четырех, а остальные отдать новой актрисе. «Она сказала: либо все, либо ни одного. Совершенно идиотская ситуация. Это естественная производственная необходимость — успеть до нового сезона ввести новую актрису. На пустом месте раздуть хайп, это нелепая вульгарная интрига, которую она создала на пустом месте», — возмутился режиссер.

Ранее в среду стало известно, что Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной из-за «неуважительного отношения» со стороны Яковлева. Артистка обвинила режиссера в том, что ее вывели из состава труппы раньше времени, и призвала зрителей сдавать билеты, купленные на спектакли с ее участием.

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