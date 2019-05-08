Более 600 сирот обрели семьи в Подмосковье с начала года

Новые семьи с начала года обрели более 600 подмосковных сирот, сообщила министр образования Московской области Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 8 мая.

По ее словам, всего в Подмосковье насчитывается почти 4,1 тысячи приемных семей. Для приемных семей в регионе сованы специальные школы, в которых можно получить юридические и психологические консультации.

«Потенциальные усыновители с охотой посещают школы — с начала года 646 человек прошли обучение. Из них 126 человек после прохождения школы приняли ребенка в семью»,— рассказала Забралова.

В декабре прошлого года в Доме правительства региона наградили лучших приемных родителей. В мероприятии приняли участие около сто человек. Для определения победителей социальные работники изучают достижения родителей в разных областях.

