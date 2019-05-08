Адвокат Пака отреагировала на приговор Кокорину и Мамаеву

Чиновник Минпромторга Денис Пак, проходивший в качестве потерпевшего по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, остался доволен решением суда. Об этом адвокат Пака Наталья Шатихина сообщила принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

«Считаем, что он достаточно справедлив как с юридической, так и с моральной точки зрения. С самого начала мы говорили о том, что кара, строгое наказание, не являлись нашей целью», — сказала Шатихина.

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По ее мнению, говорить о деле футболистов как о показательном не совсем верно, так как никто из потерпевших в то утро не узнал в нападавших спортсменов. Адвокат подчеркнула, что сейчас важно дать обществу сигнал о недопустимости такого поведения.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Два других фигуранта дела, младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий, также получили реальные сроки — 1,5 года и год и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Кроме того, согласно решению суда, необходимо уничтожить деревянный стул — орудие преступления по делу футболистов.

Кокорин и Мамаев осуждены по трем уголовным делам, возбужденным по статьям «Побои» и «Хулиганство». Они вместе с Кокориным-младшим и их знакомым Протасовицким находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года.

По версии следствия, фигуранты дела стали участниками драк в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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