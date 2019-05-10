Названы причины появления запаха спирта на МКС

Российский космонавт Павел Виноградов рассказал о возможных причинах появления запаха спирта на МКС. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, изопропиловый спирт могли использовать при обработке корабля Dragon 2 компании SpaceX, который пристыковался к космической станции в марте. Источником химического вещества также могли стать материалы внутри корабля. Однако точная причина будет установлена после того, как экипаж МКС возьмет пробы воздуха и отправит их на Землю для анализа.

Экипаж почувствовал необычный запах на космической станции после присоединения американского корабля 3 марта 2019 года. Выяснилось, что в атмосфере МКС резко повысилось содержание изопропилового спирта, концентрация которого составила около шести миллиграммов на кубический метр при обычном показателе 0,1 миллиграмма на кубический метр. Системы очистки воздуха позволили значительно снизить концентрацию спирта. После отстыковки Dragon 2 содержание изопропила также уменьшилось.

Миссия Dragon 2 стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки американских астронавтов на низкую околоземную орбиту.

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