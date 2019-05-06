У Dragon на МКС обнаружен болтающийся кабель

С внешней стороны пристыкованного к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Dragon обнаружен болтающийся кабель, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что деталь, не отделившаяся от корабля при пуске ракеты-носителя Falcon 9, была зафиксирована во время трансляции сближения грузовика со станцией. По мнению специалистов НАСА, кабель не представляет опасности для астронавтов и руки-манипулятора Canadarm 2, при помощи которого грузовик пристыкуется к шлюзовому люку модуля Harmony.

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В настоящее время на МКС находится экипаж, членами которого являются Олег Кононенко, Алексей Овчинин («Роскосмос»), Энн Макклейн, Ник Хейг, Кристин Кук (НАСА) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).

Пуск Falcon 9 с Dragon с мыса Канаверал во Флориде (США) к МКС состоялся 4 мая.

До этого американская компания SpaceX, выпускающая Falcon 9 и Dragon, признала потерю пилотируемого корабля Crew Dragon при испытании его системы аварийного спасения.

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