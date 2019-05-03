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SpaceX признала гибель пилотируемого корабля Crew Dragon

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Crew Dragon во время полета к МКС в марте 2019 года

Компания SpaceX подтвердила, что пилотируемый корабль Crew Dragon погиб во время испытаний. Об этом сообщает CNN.

Вице-президент компании Ханс Кенигсманн (Hans Koenigsmann) рассказал журналистам, что катастрофа произошла после запуска двигателей SuperDraco, которые используются в системе аварийного спасения. Расследование причин произошедшего продолжается.

По словам Кенигсманна, в SpaceX по-прежнему надеются, что первый пилотируемый полет Crew Dragon состоится в этом году. Компания уже начала строительство других кораблей.

Восемь двигателей SuperDraco установлены по периметру капсулы Dragon. Они служат для экстренной эвакуации экипажа в случае неисправности ракеты-носителя. За пять секунд они способны поднять капсулу на 500 метров и таким образом оперативно отвести ее от возможного очага возникновения аварии.

Ожидалось, что демонстрация системы аварийного спасения пройдет в июне, а на июль был запланирован первый пилотируемый полет Crew Dragon. В НАСА не исключают, что теперь график запусков будет изменен.

Ранее сообщалось о взрыве, который произошел в ходе огневых испытаний двигателей пилотируемого корабля Crew Dragon, летавшего к Международной космической станции. Нештатная ситуация произошла 20 апреля на мысе Канаверал в США.

Первый испытательный полет пилотируемого корабля (без экипажа) состоялся 2 марта.

16 сентября 2014 года SpaceX и Boeing были названы победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту. Проект SpaceX Crew Dragon получил 2,6 миллиарда долларов, Boeing Starliner — 4,2 миллиарда.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года. После закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС».

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