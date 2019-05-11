«Манчестер Юнайтед» отказался от игрока «Аякса» из-за полноты его родственников

Английский «Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за голландского защитника «Аякса» Маттейса Де Лигта. Об этом сообщает ESPN.

Скауты клуба обратили внимание на склонность к полноте в семье 19-летнего футболиста. Данное обстоятельство вынудило руководство «Юнайтед» отказаться от приобретения Де Лигта. Главным претендентом на игрока является каталонская «Барселона».

Нидерландский защитник является одним из основных игроков «Аякса». В нынешнем сезоне он помог клубу добраться до полуфинала Лиги чемпионов. Де Лигт провел в еврокубке 17 матчей и забил три мяча.

Де Лигт выступает в первой команде «Аякса» с 2016 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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