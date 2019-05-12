Россияне спаслись в Тихом океане с помощью лопаты

Двое жителей Камчатки спаслись от гибели в Тихом океане с помощью лопаты, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

«Шесть дней они дрейфовали в океане, затем им удалось с помощью лопаты догрести до берега. Мужчины смогли дозвониться в службу спасения», — отметили в ведомстве.

Трое мужчин отправились по морю на резиновой моторной лодке от Петропавловска-Камчатского к Усть-Камчатску. В пути их судно перевернулось. Забраться обратно смогли только двое из них.

Чтобы обнаружить пострадавших, спасателям пришлось проверить около 50 километров побережья. Затем их доставили в Петропавловск-Камчатский.

Найти третьего мужчину в районе, где, предположительно, перевернулась лодка, не удалось.

В мае прошлого года двое кубанцев почти сутки дрейфовали по Черному морю на надувном матрасе в одних плавках. Обнаружить их удалось с помощью вертолета МЧС России, вылетевшего из Сочи с сотрудниками Южного поисково-спасательного отряда на борту.

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