Объяснено попадание С-300 в США

Зенитные ракетные системы С-300ПТ, обнаруженные на военном полигоне в США со спутниковых снимков, могли попасть туда с Украины, считает главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко. Об этом он сказал РИА Новости.

Эксперт напомнил, что Киев при президентстве Петра Порошенко предоставил Пентагону доступ к образцам советской военной техники. «Возможно, в рамках этого договора был подписан контракт на поставку в США старой советской системы ПВО С-300 для ее изучения личным составом ВВС США и выработки методов противодействия подобным комплексам», — предположил Коротченко.

Тем не менее изучение этой модификации системы будет бесполезно для американцев, поскольку она давно устарела, считает эксперт. «Современная российская техника типа С-400 ничего общего с теми старыми советскими "трехсотками" не имеет», — добавил он.

О появлении на военном полигоне в США системы С-300ПТ 12 мая написал сайт Defence Blog со ссылкой на появившийся в соцсетях спутниковый снимок. На кадре показаны командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6 и две пусковые установки. Являются ли эти компоненты С-300 настоящими, неизвестно, также не уточняется название полигона и его местонахождение.

Известно, что системы семейства С-300 имеются на вооружении нескольких союзников США по НАТО — Болгарии и Словакии, — а также у государств, тесно сотрудничающих с Вашингтоном, например, у Украины. Киев обладает в том числе пусковыми установками модификации С-300ПТ.

С-300 производилась в Советском Союзе с 1975 года.

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