На полигоне в США заметили С-300

На военном полигоне в США замечена зенитная ракетная система С-300ПТ, пишет Defence Blog со ссылкой на появившийся в сети спутниковый снимок. Местонахождение объекта или его название не уточняются.

На кадре показаны командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6 и две пусковые установки. Являются ли эти компоненты С-300 настоящими, неизвестно.

Defence Blog отмечает, что военные США часто проводят учения с настоящими или стилизованными российскими боевыми машинами или оборонительными системами, поскольку это добавляет маневрам реализма.

Известно, что системы семейства С-300 имеются на вооружении нескольких союзников США по НАТО — Болгарии и Словакии — а также у государств, тесно сотрудничающих с Вашингтоном, например, у Украины. Киев обладает в том числе пусковыми установками модификации С-300ПТ.

С-300ПТ производилась в Советском Союзе с 1975 года.

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