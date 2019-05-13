Эсминец США с «Томагавками» вышел на патрулирование в Финский залив

Эскадренный миноносец Военно-морских сил США «Грейвли» вышел на патрулирование в Финский залив. Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящее время американский эсминец, оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк» дальностью действия 1,6 тысячи километров, следует по Финскому заливу курсом на Центральную Балтику. Отмечается, что перед этим он завершил трехдневный визит в эстонскую столицу Таллин. Сообщается, что из этого же города вышел ракетный фрегат британского военно-морского флота «Вестминстер».

«Грейвли» — флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО. Он может нести до 56 крылатых ракет «Томагавк». Кроме того, на нем установлена система противоракетной обороны «Иджис» (Aegis).

В конце марта корабли НАТО в Черном море попали на видео.

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