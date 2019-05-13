Армянскую оппозицию удивил растоптавший российский флаг губернатор

Лидер оппозиционной партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян требует от правительства объяснить назначение на пост губернатора Арагацонской области Давида Геворгяна, который, как утверждают СМИ, несколько лет назад во время акции протеста растоптал флаг России. Соответствующее заявление депутат опубликовал на своей странице в Facebook

Марукян упоминает публикацию издания politik.am, в которой утверждается, что Геворгян в 2015 году растоптал флаг России после того, как полиция пресекла попытку поджечь его.

По мнению депутата, в целом люди могут подобным образом выражать свое негативное отношение к другим странам, однако назначение на государственные посты после таких поступков неприемлемо. Он напомнил, что власти Армении «работают над формированием блестящих отношений с Россией», а также о готовящихся поставках в республику российских Су-30 и стратегическом партнерстве Еревана с Москвой.

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Марукян задался вопросом, знало ли правительство о политических взглядах Геворгяна при его назначении. «Как они надеются совмещать стремление к блестящим отношениям с РФ и наличием подобного губернатора?», — спросил оппозиционер, отметив, что его вопрос не риторический и обращен к руководителю правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

Геворгян пришел в политику в 2018 году, до этого он занимался бизнесом. В июне 2018 года он получил пост замминистра территориального управления и развития Армении в правительстве Никола Пашиняна. В октябре его назначили губернатором Арагацотнской области. По итогам прошедших в декабре досрочных парламентских выборов получил депутатский мандат, однако отказался от него, чтобы сохранить губернаторский пост.

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