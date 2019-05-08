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Премьер Армении заявил о готовности сесть в тюрьму

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сядет в тюрьму, если кто-то из его родных серьезно разбогатеет. Так он ответил на вопрос журналистов о возможном возвращении бывшего президента Сержа Саргсяна в политику. Его слова передает «Sputnik Армения».

Пашинян указал, что Саргсян, равно как и его предшественник Роберт Кочарян, ныне арестованный по различным обвинениям, а также бывшие высокопоставленные чиновники до сих пор не могут объяснить следствию, как их родственники стали миллионерами. При этом в стране солдатам не хватало нижнего белья, подчеркнул премьер.

«Члены моей семьи не должны разбогатеть за тот срок, пока я занимаю пост премьера. Если такое произойдет, то мое место за решеткой», — заявил Пашинян.

Второй президент Армении Кочарян был арестован 27 июля 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя. Менее чем через месяц его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде, однако затем снова поместили под стражу после жалобы Генпрокуратуры.

Дело против бывшего главы государства касается событий 1-2 марта 2008 года. Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение и разогнал протестующих сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тогда погибли 10 человек, многие получили ранения. За разгоном демонстраций начали аресты лидеров оппозиции.

30 апреля Кочаряна обвинили во взяточничестве.

Серж Саргсян занимал пост президента Армении на протяжении 10 лет с 2008 года. В апреле 2018-го он был избран премьер-министром от правящей партии и, таким образом, снова возглавил страну, поскольку за несколько месяцев до этого государственный строй был изменен с президентской республики на парламентскую. Однако уже через 10 дней Саргсян покинул пост после непрекращающихся акций протеста.

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