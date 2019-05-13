Власти Новороссийска сорвали концерт рэпера Markul

В Новороссийске сорвали концерт российского хип-хоп-исполнителя Markul. Портал Rap.ru опубликовал в паблике во «ВКонтакте» обращение полицейского к поклонникам рэпера.
«У вас есть пять минут для того, чтобы разойтись. В противном случае, извините, мы будем вынуждены вас...» — объявил представитель правоохранительных органов, после чего его голос заглушили возмущенные фанаты.
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко опубликовал в Instagram пост, в котором назвал произошедшее «предотвращением попытки провести молодежную дискотеку 13+ в Новороссийске у ресторана "Чайка"».
«Крайне возмутительным оказалось поведение группы молодых людей в самом центре города. Порядка 200 человек вели себя демонстративно и вызывающе. Никакому объяснению не поддаются и действия руководителя ресторана, который данное мероприятие не запретил. Будет проведено соответствующее разбирательство», — написал Дяченко, добавив, что полиция задержала некоего зачинщика, «заводившего молодежь».
Мэр пообещал усилить контроль за общественным порядком и призвал родителей внимательнее относиться «к свободному времяпровождению своих детей». Markul в своем Twitter пообещал вернуться в Новороссийск в ближайшее время.
Markul — 26-летний рэпер, член концертного агентства Booking Machine. В его дискографии два студийных альбома.