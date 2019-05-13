Oxxxymiron вызвал на баттл немецкого рэпера

Российский рэпер Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), вызвал на баттл немецкого хип-хоп-исполнителя Kollegah (настоящее имя Феликс Блюм). Его слова передает портал hiphop.de.
«Я хочу баттлить на немецком языке с сильным противником. Мы с ним должны быть одного уровня», — признался Оксимирон в интервью, подчеркнув, что из немецкоязычных рэперов таковым считает исполнителя Kollegah.
В апреле Оксимирон анонсировал баттл на английском языке с филиппинским рэпером Loonie (Марлон Перорамас). Он отметил, что словесный поединок состоится не раньше 2020 года.
Осенью 2017 года Федоров принял участие в баттле с исполнителем из Флориды Dizaster (Башир Ягами). Состязание проходило без судей и продолжалось около часа. По окончании баттла Оксимирон опубликовал твит, в котором заявил, что он «роняет Запад».