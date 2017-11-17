Заговорившего с Оксимироном по-русски рэпера из США никто не понял

Американский баттл-рэпер Daylyt выложил в пятницу, 17 ноября, на своей странице в Twitter видеообращение к хип-хоп-исполнителю Оксимирону. По видимому, он сказал что-то на русском языке, однако никто его не понял.

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Пятисекундный ролик американец подписал фразой «Эй, @norimyxxxo (ник Оксимирона в Twitter)». Российский музыкант ответил ему в комментариях: «Прости, братан, мы старались изо всех сил, но это какая-то белиберда».

Пользователи соцсетей выдвинули свои предположения того, что хотел сказать Daylyt.

@OldKabanoid: «В два часа о чем петь? Пригласить укушенного».

@blauhummel: «Давайте создадим печку в России!»

@_satanchan_: «Говорит обратить внимание на Славочку КПСС».

В октябре Оксимирон (Мирон Федоров) принял участие в рэп-баттле с американским рэпером Дизастером (Башир Ягами). Поединок на английском языке прошел в Лос-Анджелесе.