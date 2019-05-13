В Music Media Dome покажут финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

В крупнейшем спорт баре Москвы Music Media Dome пройдут прямые трансляции матчей Лиги Европы и Лиги Чемпионов. Об этом сообщается из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Финал Лиги Европы состоится 29 мая, финал Лиги чемпионов — 1 июня. Сбор гостей 29 мая начнется в 20:00, 1 июня — в 18:00. Болельщиков ждет программа с участием российских футболистов, диджей сет, приветственная фотосессия, отдельные зоны с парикмахерами и стилистами TYPE Barbershop, кальянные FreshFlow и зона сигаретного lounge. В стоимость билета также входит пиво.

Специально для показа финала европейских футбольных турниров Music Media Dome задействует самые большие проекционные экраны, дважды занесенные в Книгу Рекордов Гиннесса.

В финале Лиги Европы встретятся английские «Челси» и «Арсенал» (начало матча в 22:00 по московскому времени), в финале Лиги чемпионов также английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» (начало матча в 22:00 по московскому времени).

Билеты на показы можно приобрести по ссылке

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