Четыре команды из одной страны впервые сыграют в финалах еврокубков

Впервые в истории главных еврокубков — Лиги чемпионов и Лиги Европы — в финальных матчах сыграют четыре представителя одной страны. Об этом сообщает Sports.ru.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а за победу в Лиге Европы поборются «Челси» и «Арсенал». Все четыре команды представляют Англию, три из них — Лондон. Ранее по три представителя в финалах имели Италия, Германия и Испания.

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«Ливерпуль» в полуфинале обыграл «Барселону». В первом матче англичане были разгромлены со счетом 0:3, однако в ответной игре забили сопернику четыре безответных мяча. «Тоттенхэм» же оказался сильнее «Аякса». После домашнего поражения со счетом 0:1 лондонцы выиграли в Амстердаме со счетом 3:2, причем решающий гол был забит на 96-й минуте. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде.

Решающий матч в Лиге Европы состоится 29 мая в Баку. «Челси» на пути к финалу оказался сильнее «Айнтрахта», «Арсенал» переиграл «Валенсию».

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