Производителя Sukhoi Superjet-100 возглавил Анатолий Сердюков

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации, которая производит самолеты Sukhoi Superjet-100, возглавил бывший глава Минобороны, директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков. Об этом говорится в сообщении корпорации.

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Решение о назначении экс-министра было принято советом директоров на заседании 8 мая. Состав совета также новый — он был избран на внеочередном собрании акционеров 29 апреля. До назначения Сердюкова совет несколько лет подряд возглавлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров, однако он покинул этот пост по итогам внеочередного собрания. Сам Сердюков является членом совета директоров ОАК с 2017 года.

Перед экс-министром стоит задача трансформации ОАК в современную и конкурентоспособную компанию. В частности, речь идет о сокращении управленческих кадров, заявил председатель экспертного совета по авиационной промышленности при комитете Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев, пишет РИА Новости.

Анатолий Сердюков покинул Минобороны на фоне дела «Оборонсервиса», в рамках которого расследовались масштабные хищения в ведомстве. Он проходил по делу свидетелем. Однако после скандала он продолжил работать на руководящих должностях и в 2015 года был назначен индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха».

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