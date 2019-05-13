Штаб ВДВ возглавил проявивший себя в Сирии генерал

Генерал Николай Игнатов, занимавший пост начальника штаба—первого замкомандующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ), уволен в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Начальников штаба стал 58-летний генерал-полковник Евгений Устинов.

Игнатов возглавил штаб ВДВ в 2008 году. До этого командовал 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизией, а также был заместителем командующего ВДВ.

Устинов с октября 2016-го был врио командующего войсками ЦВО. В свое время он также служил в Ленинградском и Западном военных округах. В декабре прошлого года по указу президента получил звание генерал-полковник.

В декабре 2017 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов упомянул Устинова в числе военачальников, особо отличившихся в ходе военной кампании в Сирии, сообщало РИА Новости.

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