«Барселона» купит 19-летнего капитана «Аякса»

Каталонская «Барселона» близка к подписанию контракта с голландским защитником «Аякса» Маттейсом Де Лигтом. Об этом сообщает Goal.

Стороны уже согласовывают детали контракта. Руководство «Барселоны» рассчитывает, что о в ближайшее время сможет официально объявить о подписании 19-летнего капитана голландского клуба. Также состав каталонцев может пополнить и одноклубник Де Лигта — 22-летний голландский хавбек Фрэнки Де Йонг.

11 мая сообщалось, что от кандидатуры игрока отказался «Манчестер Юнайтед». Де Лигт — один из ключевых игроков «Аякса». В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов голландский клуб добрался до полуфинала турнира. Де Лигт провел 17 матчей в еврокубке и отметился тремя забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Де Лигта в 70 миллионов евро. Футболист является воспитанником Аякса и выступает в первой команде с 2016 года.

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