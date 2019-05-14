Смертность на дорогах Подмосковья снизилась вдвое

В майские праздники смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Подмосковья снизилась более чем вдвое, сообщил заместитель председателя правительства региона Игорь Тресков. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 14 мая.

Всего, по его словам, с 1 по 12 мая было зафиксировано 112 дорожных происшествий. При этом каждый второй участник ДТП — водитель в возрасте до 30 лет, рассказал зампред.

Он уточнил, что большинство аварий произошли на второстепенных дорогах с прямыми продолжительными участками, в связи с этим было принято решение об установке дополнительных дорожных неровностей в населенных пунктах.

Также на майских праздниках сотрудники Госавтоинспекции провели масштабные рейды по выявлению нетрезвых водителей. За вождение в состоянии алкогольного опьянения было составлено 537 протоколов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти продолжат финансировать работы по модернизации дорожной инфраструктуры.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в который в этом году вошла Мособласть, необходимо существенно снизить количество мест концентрации ДТП и смертность на дорогах. Срок исполнения — до 2024 года, отмечается на сайте областного правительства.