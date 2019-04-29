Минтранс Подмосковья призвал водителей к повышенному вниманию на дорогах

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупреждает жителей и гостей региона о том, что в период майских праздников на дорогах региона возможно увеличение числа ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы призываем водителей быть особенно внимательными на дорогах на майские праздники и в летний период, когда в области увеличивается число автомобилей и пешеходов, а также на дороги выезжают мотоциклисты, — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.— В 2018 году за неделю, что продолжались майские праздники, погибло в ДТП на 56 процентов больше людей, чем неделей ранее, число наездов на пешеходов увеличилось до 75 процентов. Анализ показал, что причинами явились нетрезвое состояние водителей и пешеходов, несоблюдение скоростного режима и переходы пешеходов в неположенном месте».

В прошлом году в Подмосковье более 11 тысяч человек лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Наибольшее число ДТП в летний период происходит на дорогах от Московского большого кольца (А-108), а самыми аварийно-опасными днями, когда происходит наибольшее число ДТП, являются понедельник, среда, четверг и суббота. В областном минтрансе напомнили, что на дорогах региона работают более 1200 стационарных и передвижных комплексов фото-видеофиксации превышения скорости и правил дорожного движения. По итогам 2018 года с комплексов вынесено 13,6 миллиона постановлений на сумму 4,6 миллиарда рублей, за первый квартал 2019 года — 2,6 миллиона постановлений почти на 1 миллиард рублей.

В период майских праздников мобильные комплексы будут перемещаться на самые потенциально-опасные участки автодорог, а также появятся комплексы по измерению средней скорости движения автомобилей. Чиновники обращают особое внимание на то, что в майские праздники пройдут масштабные рейды по выявлению нетрезвых водителей. «Будет увеличено число дежурных сотрудников, а также 100 сотрудников мотогруппы ГИБДД также примут участие в оперативно-профилактических мероприятиях», — подчеркнул заместитель начальника УГИБДД по Московской области Владимир Севостьянов. Особое внимание уделят мотовелотранспорту и новым техническим средствам передвижения — самокатам, сигвеям, которые представляют не меньшую опасность, чем автомобили. Родителям следует внимательно отнестись к использованию детьми таких видов транспорта и не выпускать их на дороги общего пользования.

