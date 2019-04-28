Россиянка с коляской перебежала многополосную магистраль и попала в ДТП

Полицейские проводят проверку в отношении матери с коляской, которую сбили на проезжей части в Казани. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на МВД Татарстана.

В результате ДТП ребенок получил незначительные ушибы — он выпал из коляски, но под машину не попал. Врачи осмотрели пострадавших и увезли их в детскую республиканскую клиническую больницу. После оказания медпомощи ребенка с матерью отпустили домой.

В МВД рассказали, что водитель автомобиля, сбивший женщину, ехал по улице Назарбаева. Предполагается, что пострадавшей выпишут штраф: она переходила дорогу по участку, где не было ни светофора, ни наземного перехода.

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