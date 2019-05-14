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Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе

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Управление ФСИН по Бурятии выпустило музыкальный клип о своих сотрудниках. Ролик размещен на странице регионального ведомства в Instagram.

Сотрудники размахивают флагами Бурятии и России, а также поют о преимуществах работы в ведомстве — льготах, вознаграждениях и санаторном лечении.

На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко. Также под слова песни «Лидер скулит словно псина» две девушки заламывают руки человеку в тюремной робе.

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