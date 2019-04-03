Россия стала лидером по числу заключенных и экономии на них

Россия стала лидером среди европейских государств по числу заключенных и экономии на их содержании, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные Лозаннского университета для Совета Европы.
По подсчетам за прошлый год, число заключенных в стране составляет 602 176 человек. Доля тюремного населения страны — 418 заключенных на 100 тысяч жителей — в четыре раза выше, чем в среднем в Европе, где на 100 тысяч жителей приходится 102,5 заключенных.
При этом уровень смертности российских арестантов в два раза выше: 51 случай на 10 тысяч содержащихся под стражей (каждый десятый совершил суицид).
Также отмечается, что Россия экономит на заключенных: при средней ежедневной стоимости содержания в 66,5 евро в европейских странах, в российских тюрьмах на них выделяют всего 2,5 евро. Для сравнения, в Азербайджане на одного заключенного в день тратят 6 евро, в Молдавии — 9,4 евро, а в Грузии — 11,7 евро.
При этом Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) распоряжается самым большим в Европе бюджетом на тюрьмы — 3,9 миллиарда евро. Таким образом, на заключенных расходуется одна седьмая часть этих средств.
По словам руководителя юридического департамента «Руси сидящей» Алексея Федярова, указанная западными экспертами сумма на содержание заключенных меньше: многие российские зэки содержат себя сами, поскольку те, кто получает зарплату или пенсию, обязаны возмещать стоимость питания, одежды и коммунальных услуг.
Ранее стало известно, что в петербургских колониях и СИЗО заключенных избивают и пытают, не оказывают медицинскую помощь и заставляют давать признательные показания в суде. Об этом говорится в докладе членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Яны Теплицкой, Екатерины Косаревской и Романа Ширшова. Авторы добавили, что сотрудники ФСИН препятствуют работе членов ОНК и заключенные оказываются беззащитными после жалоб на насилие.