Обвиненного в педофилии нашли в СИЗО с отрезанным языком

В Иркутской области заключенного, обвиняемого в сексуальном насилии над малолетней, госпитализировали из СИЗО-5 с отрезанным языком и вскрытыми венами. Об этом в понедельник, 22 апреля, его адвокат Людмила Романенко сообщила «Медиазоне».

По ее словам, 15 апреля молодой человек был арестован, после чего сотрудники ФСИН предложили ему написать явку с повинной и выделили час на раздумье, пригрозив, что в случае отказа «будет совсем плохо». Заключенный согласился и дал признательные показания под диктовку тюремщика.

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Три дня спустя, когда адвокат и следователь пришли к обвиняемому, тот отказался от своих показаний. При этом, по словам Романенко, ее подзащитный был сильно напуган. На следующий день, 19 апреля, обвиняемый был госпитализирован с увечьями и большой потерей крови. При этом дежурный врач сообщил, что его жизни ничего не угрожает. В настоящий момент арестанта перевели из больницы обратно в СИЗО, определив в другую камеру.

Осужденный утверждает, что сам вскрыл себе вены и отрезал язык, однако Романенко не верит в эту версию.

4 декабря 2018 года сообщалось, что правозащитники пожаловались, будто осужденному в тюрьме №2 управления ФСИН России по Владимирской области («Владимирский централ») отрезали язык. Как выяснилось, заключенный сам нанес себе увечья, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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