Отрезанный у зека из «Владимирского централа» язык оказался откушенным

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области опровергло информацию о том, что заключенному «Владимирского централа» отрезали язык. Об этом во вторник, 4 декабря, со ссылкой на пресс-службу Управления сообщает РИА Новости.

По данным УФСИН, заключенный сам откусил себе язык 26 ноября — и это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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«Осужденный по статье 105 УК РФ ("Убийство") к 18 годам лишения свободы (...) во время нахождения в камере (...) оборудованной видеокамерой, совершил акт членовредительства в зоне приватности. Момент, когда [осужденный] весь в крови покинул зону приватности, зафиксировал оператор поста видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что незамедлительно на место происшествия направились резервная группа и медработник. Они установили, что осужденный откусил себе часть языка, в связи с чем на место происшествия были вызваны хирург медчасти и бригада скорой помощи, а сам заключенный был госпитализирован.

Ранее 4 декабря сообщалось, что осужденному в тюрьме №2 управления ФСИН России по Владимирской области («Владимирский централ»), по данным правозащитников, отрезали язык.

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