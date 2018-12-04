Зеку из «Владимирского централа» отрезали язык

Правозащитники пожаловались на то, что осужденному в тюрьме №2 управления ФСИН России по Владимирской области («Владимирский централ») отрезали язык. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает РБК со ссылкой на обращение.

Автор обращения — президент АНО «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Роман Кайфаджян. Он сообщил о произошедшем генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.

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«В результате истязаний [осужденный] лишился языка, который был отрезан, а также ряда зубов. Затем ему было предложено либо совершить самоубийство, либо не сообщать никому о совершенном в отношении него преступлении», — говорится в тексте.

По словам Кайфаджяна, после этого осужденного поместили в психиатрическое отделение больницы при исправительной колонии №3 во Владимирской области (ИК-3), которая «славится на весь мир систематическими избиениями, пытками и чудовищными зверствами в отношении осужденных».

30 ноября сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело по факту пыток заключенных тюрьмы «Владимирский централ».

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