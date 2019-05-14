Израиль обвинили в диверсиях на саудовских нефтяных танкерах

Диверсии на нефтяных танкерах в Объединенных Арабских Эмиратах — результат «козней Израиля». Такое заявление сделал член парламента Ирана Бехруз Немати, передает Reuters.

Отмечается, что свое высказывание политик не подкрепил какими-либо доказательствами вины еврейского государства.

13 мая Саудовская Аравия сообщила о том, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии. Еще два коммерческих судна пострадали в тот же день в районе порта Фуджейра в ОАЭ — одного из крупнейших нефтяных портов мира. Информации о том, кто стоял за атаками, как и подробностей инцидента, до сих пор не сообщалось.

Диверсии осудил целый ряд государств региона, в том числе Иран. 10 мая морская администрация США (MARAD) предупредила о возможных атаках Ирана и его союзников на торговые суда американцев и их партнеров в Персидском заливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

8 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

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