В России нашли кефир за 750 рублей

В одном из магазинов Якутска покупатели нашли кефир бренда Parmalat, стоимость бутылки которого в зависимости от жирности молочного продукта варьируется от 740 до 750 рублей. Об этом пишет SakhaDay.

Кефир по такой цене заметили в самом дорогом магазине Якутска — «Поярков». После того, как информация об этом появилась в СМИ, стоимость бутылки кефира упала до 680 рублей. При этом тот же самый кефир в супермаркетах в Москве стоит от 66 до 88 рублей.

Изданию Znak.com в администрации магазина сначала заявили, что информация о стоимости кефира Parmalat соответствует действительности. Однако затем добавили, что «это опечатка». От дальнейших комментариев в супермаркете отказались.

Фотофакт: Цена бутылки кефира в 750 рублей в магазине Якутска поразила якутян В самом дорогом магазине Якутска «Поярков» цена на кефир «Parmalat» зашкаливает, передает SakhaDay. Кисломолочный напиток стоит здесь 750 рублей, кефир с пониженной жирностью — на десять рублей меньше. Интересно, что после публикации цен в соцсетях к вечеру кефир подешевел до 680 рублей. При этом в Москве в «Перекрестке» такая же бутылка кефира стоит 65-85 рублей. SakhaDay.ru #кефир #магазинпоярков #parmalat #продукты #магазиныякутска #yktlife #ценывякутске #якт Фото опубликовано @sakhaday

Это не единственный дорогой товар на полках магазина. Так, в феврале «Поярков» подавал ряженку «Новая деревня» за 307 рублей. Для сравнения, в московском магазине она стоит 41 рубль. Творог марки «Чабан» жирностью девять процентов стоит в якутском магазине 1018 рублей, а в московском — 178 рублей.

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