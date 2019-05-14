Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» стартовала в Подмосковье, в рамках мероприятия жителям предложат пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию, сообщил региональный министр здравоохранения Дмитрий Матвеев.

«Мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа, пройдут с 14 по 20 мая. В рамках акции состоятся тематические флешмобы, квесты, спортивные мероприятия, лекции, викторины», — рассказал он.

Министр подчеркнул, что каждый гражданин должен быть осведомлен о своем ВИЧ-статусе. По его словам, забота о здоровье состоит не только в правильном питании.

Матвеев также рассказал, что в регионе наблюдается снижение смертности от вируса иммунодефицита человека. Всего сегодня в регионе проживает более 40 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией, уточнил он.

Акция проходит по всей стране с целью противодействия распространению болезни.