Найден способ полностью остановить распространение ВИЧ

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Масштабное многолетнее исследование подтвердило, что антиретровирусная терапия полностью подавляет передачу ВИЧ. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на научную работу, опубликованную в журнале The Lancet.

В исследовании участвовали около тысячи гомосексуальных пар, где лишь один из партнеров был носителем ВИЧ и принимал антиретровирусные средства. За восемь лет наблюдений не было зафиксировано ни одного случая передачи вируса между участниками эксперимента. 15 мужчин заразились в результате незащищенного секса с лицами, которые не проходили антиретровирусную терапию.

«Результаты нашего исследованию дают исчерпывающее доказательство того, что для гомосексуальных мужчин риск передачи ВИЧ при антиретровирусной терапии равен нулю», — заявила профессор Алисон Роджерс (Alison Rodgers) из Университетского колледжа Лондона, участвовавшая в руководстве экспериментом. Эффективность антиретровирусной терапии для гетеросексуальных пар была подтверждена ранее.

В 2017 году в мире насчитывалось около 40 миллионов носителей ВИЧ. 21,7 миллиона из них проходили антиретровирусную терапию.

В апреле сообщалось, что в конце 2018 года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек. Наиболее пораженными вирусом регионами исследователи признали Кемеровскую, Иркутскую, Свердловскую, Самарскую и Оренбургскую области.

ВИЧ-инфекция — медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Он поражает клетки иммунной системы, в результате чего ее работа угнетается, а позже развивается СПИД.

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